ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:52

Sunar Mısır’dan çalışanların çocuklarına Kuran eğitimi

Sunar Şirketler Grubu, topluma karşı sorumluluk faaliyeti kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarına Nuri Çomu Camii’nde Kuran’ı Kerim eğitimi veriyor.Şirket, personelinin çocuklarını manevi eğitime katkı sunmak amacıyla, her gün...

Sunar Mısır'dan çalışanların çocuklarına Kuran eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sunar Şirketler Grubu, topluma karşı sorumluluk faaliyeti kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarına Nuri Çomu Camii’nde Kuran’ı Kerim eğitimi veriyor.

Şirket, personelinin çocuklarını manevi eğitime katkı sunmak amacıyla, her gün servisle evlerinden aldırıyor ve Kur’anı Kerim yaz dönemi eğitiminin verildiği Nuri Çomu Camii’ne getiriyor. Sunar Mısır personeli yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 120 çocuk içerisinde, Kuran okumaya başlayan ve 10 sure ezberleyen çocuklara seccade ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çomu, grubun şeref başkanı Nuri Çomu’nun da katıldığı törende, “Şirketlerimizin hayır işlerini kalıcı hale getirmek amacıyla kurduğumuz ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını şerefle yürüttüğüm Nuri Çomu Vakfı’nda başlıca amacımız, eğitim, kültür ve manevi değerlere hizmet etmek. Vakfımızın ve camimizin banisi Nuri Çomu Bey’in de katılımıyla, manevi eğitimini alan çocuklarımızı bu hususta teşvik etmek amaçlı bu hediye merasimini gerçekleştirdik. ‘Herkes kapısının önünü süpürse bütün mahalle temiz olur’ diye bir söz var. Daha temiz bir toplumun anahtarı, milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlanmaktır. Biz kendi çocuklarımızdan başlayarak bunu sağlayabiliriz ancak. Bu maksatla Adana’nın neresinde oturursa otursun çocuklarımızı evlerinden alıyoruz, bu eğitimi sağlıyoruz ve yine evlerine, ailelerine teslim ediyoruz. Topluma karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye en yakınımızdakiler ile başlıyoruz. Bunu da diğer kurum ve kuruluşlara ısrarla tavsiye ediyoruz” dedi.

Nuri Çomu Camii’nde gerçekleşen tören hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku