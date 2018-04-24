Tema ve KOFAP’tan Anavarza gezisi

Adana’nın Kozan ilçesinde Tema gönüllüleri ve Kozan Fotoğraf Amatörleri Platformu (KOFAP) üyeleri Antik Kent Anavarza’ya kültür ve fotoğraf gezisi düzenledi.

Tema gönüllüleri ve KOFAP üyeleri, Anavarza’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek fotoğrafladılar.

Gezi hakkında değerlendirmede bulunan Kozan Tema İlçe Sorumlusu ve KOFAP kurucu üyesi Derya Deniz, yapılan kazılarda hıristiyanlık tarihini bile değiştireceği iddia edilen heykel, eser ve kitabelerin bulunmasıyla daha da önem kazanan Anavarza’nın tanıtımına küçük de olsa katkıda bulunmak istediklerini belirterek "Henüz çok küçük bir kısmı gerçekleşen ve 200 yıl süreceği tahmin edilen kazılar sonucu Anavarza’nın sadece bölge turizmine değil ülke turizmine katkı sağlayacak derecede önemli bir antik kent olduğunu bu geziyle daha iyi anladık. Tüm Kozanlıların hemen yanı başımızdaki tarihi kenti görmesini isterim. Bizim için gerçekten çok büyük bir değer" diye konuştu.