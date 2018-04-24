ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 09:34

Tema ve KOFAP’tan Anavarza gezisi

Adana’nın Kozan ilçesinde Tema gönüllüleri ve Kozan Fotoğraf Amatörleri Platformu (KOFAP) üyeleri Antik Kent Anavarza’ya kültür ve fotoğraf gezisi düzenledi.Tema gönüllüleri ve KOFAP üyeleri, Anavarza’nın tarihi ve turistik mekanlarını...

Tema ve KOFAP'tan Anavarza gezisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana’nın Kozan ilçesinde Tema gönüllüleri ve Kozan Fotoğraf Amatörleri Platformu (KOFAP) üyeleri Antik Kent Anavarza’ya kültür ve fotoğraf gezisi düzenledi.

Tema gönüllüleri ve KOFAP üyeleri, Anavarza’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezerek fotoğrafladılar.

Gezi hakkında değerlendirmede bulunan Kozan Tema İlçe Sorumlusu ve KOFAP kurucu üyesi Derya Deniz, yapılan kazılarda hıristiyanlık tarihini bile değiştireceği iddia edilen heykel, eser ve kitabelerin bulunmasıyla daha da önem kazanan Anavarza’nın tanıtımına küçük de olsa katkıda bulunmak istediklerini belirterek "Henüz çok küçük bir kısmı gerçekleşen ve 200 yıl süreceği tahmin edilen kazılar sonucu Anavarza’nın sadece bölge turizmine değil ülke turizmine katkı sağlayacak derecede önemli bir antik kent olduğunu bu geziyle daha iyi anladık. Tüm Kozanlıların hemen yanı başımızdaki tarihi kenti görmesini isterim. Bizim için gerçekten çok büyük bir değer" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku