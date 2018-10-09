TGS’den gazetecilere güvenlik eğitimi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Adana’daki gazetecilere, çatışma bölgelerinde saha güvenliği, tanık olunan travmatik olaylar karşısında ruh ve beden sağlığının korunması ve dijital güvenlik konularında bir eğitim programı düzenledi.Kentteki...

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Adana’daki gazetecilere, çatışma bölgelerinde saha güvenliği, tanık olunan travmatik olaylar karşısında ruh ve beden sağlığının korunması ve dijital güvenlik konularında bir eğitim programı düzenledi.

Kentteki bir otelde organize edilen programda konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ilkini geçen yıl Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri Güvenlik Eğitimleri’nin ikincisini Adana düzenlediklerini ve burada da aynı verimin alınacağını düşündüğünü söyledi. Durmuş, "Biz TGS olarak, Avrupa Birliği Projesi kapsamında bu eğitimleri düzenliyoruz. Toplumsal olaylarda gazeteciler nasıl davranmalı, travmatik olayları nasıl karşılamalı gibi konularda çeşitli eğitimler veriyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl da Adana ve Mersin’de sendikal eğitimler de yaparak gazetecilik mesleğini yeniden saygın bir meslek haline getirmeyi birlikte başaracağız" dedi.

Durmuş ayrıca Güvenlik Eğitimleri’nin 3’üncüsünün önümüzdeki yıl Şanlıurfa ya da Kars’ta düzenleneceğini söyledi.

TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya ise Güvenlik Eğitimi’nin verimli geçeceğine inandığını belirterek, programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü Gökhan Biçici, gazetecilerin sahada güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda bir dizi bilgi verdi. Eğitim programına katılan gazetecilerle soru-cevap yapan Biçici, yaşanmış olaylar üzerinden de çeşitli önerilerde bulundu.

Daha sonra Avrupa Gazeteciler Federasyonu Proje Koordinatörü Mehmet Şafak Sarı, gazeteciler için "Dijital Güvenlik" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sarı, gazetecilerin dijital ortamda maruz kaldığı tehdit ve hakaretlere karşı nasıl bir tutum sergilemesi ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı.

TGS Adana Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı eğitim programına, Adana ve çevre illerden ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.