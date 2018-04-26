TSYD’den ‘Sporda Birlik Gecesi’

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi, “Sporda Birlik Gecesi” düzenledi.

TSYD Nihat Geven Tesisleri’nde düzenlenen gecede 2017’nin başarılı spor gazetecileri, spora katkı koyan kent dinamikleri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı almış sporcular ile geçmişte TSYD Adana Şubesinde yöneticilik yapmış merhum isimlere Vefa Ödülleri dağıtıldı. Adanaspor Başkanvekili Erkin Doygun, TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın’a futbolcuların imzaladığı üzerinde TSYD yazılı forma hediye etti.

TSYD Adana Şube başkanı Kurtul Çakın, spor camiasını bir araya getirme amacında olan gecenin geleneksel olacağını belirterek, “Öncelikle aramızda bulunan herkese teşekkür ederim. Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olarak yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım ile birlikte Adana ve bölge sporuna katkı koymak için çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi olarak ’Sporda Birlik Gecesi’nin ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Ödül alanları, sunanları ve başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Aramızdan ayrılmış merhum büyüklerimizi de saygı ile anıyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek de spor camiasının bir araya geldiği gecenin anlamının büyük olduğuna dikkat çekerek emeği geçenleri kutladı. Akyürek, “Sporda çeşitli başarılara imza atmış Adana’nın eski günlerine dönmesi en büyük arzumuzdur. Buda birlik-beraberlik ile mümkündür o nedenle TSYD Adana Şubesinin bu gecesinin anlamı büyüktür” diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da belediye olarak her zaman sporu desteklediklerini ve amatör spora güçlü yatırımlar yaptıklarını anlatarak, Seyhan ilçesinde birçok spor sahasını da gençlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise bünyelerinde bulunan Sarıçam Belediyespor ile birlikte ilçede ki amatör spor kulüplerinin destekçisi olduklarını söyledi.

Vefa Ödülü

TSYD Adana ilk temsilcisi Çoban Yurtcu adına kızı Oya Erdoğan’a; TSYD Adana şubesi ilk başkanı Ekrem Acarçelik adına eşi Hayat Acarçelik’e, Hamit Deste adına eşi Hülya Deste’ye, Peyami Safa Maracı adına oğlu Metin Maracı’ya, Alaeddin Kutlu adına damadı Müthiş Ölçer’e, Hüseyin Tamer adına kızı Nur Tamer’e, Ali Hoşfikirer adına kardeşi Cengiz Hoşfikirer’e, Mersin temsilcisi Hamdi Yurdakul adına ise kızı Aslı Demir’e ‘Vefa Ödülü’ plaketleri verildi.

Spora Katkı Koyanlar Ödülü ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, TSYD Adana Şubesi eski Başkanı Adnan Poyraz, Serdal Adalı, Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül, Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Alaattin Atsal, Kazım Tekin, Haluk Güner Köktürk, Sami Büyükgöçer, Sergen Curabaz, Kayhan Özer, Cengiz Kaskat, Abdulkadir Ataşpak, Ali Refah Keskin’e verildi.

Başarı ödülleri de Sefa Saygıdeğer, Soner Kan, Ömer Alpdoğan, Ziya Ramoğlu, Sabit Özkeser, Adnan Ercan, Özkan Usneker, Mustafa Morkoyun, Erhan Zereyak, Kadir Adıyaman, Özkan Ürkmez, Filiz Elmas, Yunus Güven, Emre Ekici, Bülent Vezir, Hüseyin Sungur, Halil İbrahim Uğur, Zafer Şahin’e verildi.