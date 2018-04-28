Turan Akpınar veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan Adana İl Milli Eğitim eski Müdürü Turan Akpınar, düzenlenen yemekle veda etti.

Adana Anadolu Lisesi’nde organize edilen veda yemeğiyle Turan Akpınar, yeni görevi için uğurlandı. Akpınar, kendisi için hazırlanan biyografi filmi gösterilirken duygulandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı hizmetler için Turan Akpınar’a teşekkür ederek, “Böyle çok çalışan bir müdürünüz olursa, valinin derdi olur mu” dedi. Vali Demirtaş, Akpınar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar ise tanıtım filmini izlediği esnada oldukça duygulandığını belirterek “Başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş olmak üzere; Tufanbeyli’nin en ücra köşesindeki okul müdüründen, Yumurtalık’taki herhangi bir okulda çalışan görevliye kadar herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş konuşmaların ardından Turan Akpınar’a hediyeler takdim etti. Daha sonra Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine gelen Mustafa Altınsoy’a başarı dileklerini ileterek, hediyeler sundu.

Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, milletvekilleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik veda yemeğiyle sona erdi.