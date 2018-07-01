ADANA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 13:38

Türkiye Kent Konseyi Birliği’nden Başkan Sözlü’ye ziyaret

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.Adana’daki çalışmaları...

Türkiye Kent Konseyi Birliği'nden Başkan Sözlü'ye ziyaret
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Adana’daki çalışmaları yakinen takip ettiklerini belirten Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Akçasoy, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün Türkiye’de Kent Konseylerinin kıymetini bilen nadide belediye başkanlarından bir tanesi olduğunu ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ağırladı. Adana Kent Konseyi’nin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, kent konseylerinin demokrasi adına önemli kuruluşlar olduğunu, yapıcı eleştirileri ile kamu kurumlarına olumlu destekler sağladıklarını belirtti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy ise Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek kent konseylerinin gelecek yıllarda kıymetinin daha fazla anlaşılacağına olan inancını ifade etti.

Ziyaret sonunda hediyeleşmeler gerçekleştirildi.
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