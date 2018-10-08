ADANA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:30

Türkiye Şampiyonu Boksör Onur Şipal 10 Ekim’de Adana’ya geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Şampiyonların İzinde Projesi” kapsamında, Türkiye Şampiyonu Boksör Onur Şipal, Adanalı gençlerle buluşacak.

Türkiye Şampiyonu Boksör Onur Şipal 10 Ekim'de Adana'ya geliyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Şampiyonların İzinde Projesi” kapsamında, Türkiye Şampiyonu Boksör Onur Şipal, Adanalı gençlerle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen, Ersin Düzen’in moderatörlüğünü yapacağı Şampiyonların İzinde Projesi, Türkiye Şampiyonu Boksör Onur Şipal’in de katılımıyla gerçekleştirilecek.

10 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de Yüreğir Serinevler Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan programda, farklı branşlarda spor hayatını sürdüren sporcuların, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş üst düzey sporcularla bir araya getirecek. Projeyle, üst düzey sporcuların bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları ve yıldız adaylarının spor hayatlarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca proje kapsamında, geleceğin yıldız adaylarına dopingle mücadele konusunda hak ve sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirmeler de yapılacak.
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