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24 Nisan 2018 Salı 13:55

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi iş birliği ile yapılan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışı gerçekleştirildi.TBMM’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara...

Turkuaz Gündüz Bakımevi açıldı
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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi iş birliği ile yapılan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışı gerçekleştirildi.

TBMM’nin kuruluşunun 98’nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan niteliği taşıyan Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin açılışında konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam’ın her alanda gelişmesini arzuladıklarını ve ilçeye böyle bir eserin kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise konuşmasında eğitimde 0-6 yaş aralığının önemini vurgularken kadınların çalışma hayatı içerisinde yer aldığını, kadınların erkeklerin eşiti olduğunu ve çalışan kadınlar için Turkuaz Gündüz Bakımevi’nin kolaylık sağlayacağını söyledi. Başkan Sözlü, "Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen en büyük görev’’ diye konuştu.
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