Üç doğa ve hayvansever pet otel kurdu

Adana’da sadece insanlara yönelik hizmet veren otellerin dışında, hayvanlara yönelik olarak da pet otel hizmete girdi. Hayvan misafirler için tüy kesimi, tırnak kesimi, banyo gibi tüm işlemler yine tesis içinde verilirken yaz ayında da hayvanlar için yüzme havuzu planlanıyor.

Merkez Çukurova ilçesi, Karaisalı karayolu üzerinde Pirili mevkisinde 20 dekarlık alana kurulan pet otelde, sadece kedi ve köpekler değil, papağan, muhabbet kuşu ve diğer evcil hayvanlara da hizmet veriliyor.

Otelin ortaklarından Murat Ertok, pet otelin Adana’da her biri ayrı sektörde hizmet veren fakat ortak noktaları hayvan sevgisi olan üç hayvansever dostun ortak girişimiyle kurulduğunu belirterek, “Kedi ve köpekler başta olmak üzere birçok evcil hayvana pansiyon hizmeti vermek için başlattığımız bu girişim, zaman içinde hayvanseverler ve doğaseverlerin hizmetine sunacağımız bir sosyal alan olma yolunda ilerlemesi fikri git gide bizi heyecanlandırmaya başladı” dedi.

Ortaklardan Mehmet Ali Efe ise otelin toplam 50 oda kapasiteli olduğunu, bunların 26’sı kapalı alandan teşekkül etiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu alanın ısısı küçük dostlarımızın rahatı için sıcaklığı her an sabit tutan tavan klimaları ile sağlanmaktadır. Daha büyük ırk köpekler için oluşturduğumuz açık kulübelerde bahçe köpeklerini ağırlamaktayız. Misafirlerimizi otelimizde ağırlamadan önce ön muayeneden geçirmekteyiz. Bu uygulama hem kendilerinin hem de diğer misafirlerimizin sağlıkları için son derece önemli ve gerekli olan bir eylemdir. Bu uygulama ile tesisimizde olması muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçmekteyiz. Bu da güvenilirliğimizi her geçen gün artırmaktadır. Küçük dostlarımızın kendini evlerinde hissetmeleri için mama ve gezme saatlerine programlarında hiç bir aksama olmadan otelimizde harfiyen uyulmaktadır.

Yine misafirlerimize verdiğimiz hizmetlerimizden olan tüy kesimi, tırnak kesimi, banyo gibi tüm işlemler yine tesis içinde, özenle uygulamakta, küçük dostlarımızı evlerine uğurlarken ilk gün olduğu gibi tüm bakımları yapılmış halde teslim etmekteyiz. Yaza da köpekler için de yüzme havuzu yapacağız.”

Serkan Özdoğru da pet otelin sosyal yönüne dikkat çekerek, “Pet otel, bahsettiğimiz gibi sadece evcil hayvan pansiyonu hizmeti vermemektedir. İnsanları doğa ve hayvan ortak paydasında buluşturabileceğimiz, günlük hayatın karmaşasından uzak, hem küçük dostlarıyla vakit geçirip hem de farklı insanlar tanıyarak eğlenebilecekleri, konserler, özel davetler, kamp günleri ve yemek organizasyonları düzenlemektedir. Aynı zamanda belirli periyotlarla ilkokul öğrencilerini otelimize davet ederek düzenlediğimiz etkinliklerle onlara hayvan sevgisini aşılamaya ve koşulsuz sevgiyi tattırmaya çalışıyoruz. Hayvanların, insanların en iyi dostlarından olabileceğini anlattığımız özel farkındalık günleri düzenliyoruz. Çünkü biliyoruz ki merhamet duygusu küçüklükte hayvanlarla kurulan özel bağlar ile daha da güçlenir” dedi.