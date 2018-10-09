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09 Ekim 2018 Salı 10:31

Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali Kasım’da

Türkiye ve dünyanın saygın çizerlerini bir araya getiren Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nin 3’üncüsü 23-24 Kasım tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.Çukurova Belediyesi tarafından her yıl kasım ayında yapılarak gelenekselleştirilen...

Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali Kasım'da
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Türkiye ve dünyanın saygın çizerlerini bir araya getiren Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nin 3’üncüsü 23-24 Kasım tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

Çukurova Belediyesi tarafından her yıl kasım ayında yapılarak gelenekselleştirilen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Buna göre 3. Çukurova Karikatür Festivali’nin Onur Konuğu Hürriyet gazetesinin tanınmış çizeri Latif Demirci. Etkinliğe bu yıl kadın çizerler, Marilena Nardi, Ramize Erer, Saadet Demir Yalçın, Seher Nuray Çiftçi, Aslı (Yücel) Alpar ve Japon Raku İchikawa katılacak.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi salonu, fuayesi ve açık alanında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde 10’a yakın karikatür sergisi yer alacak. Çukurovalı tanınmış çizer Necati Abacı’nın anısına özel bir sergi açılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale katılacak öğrenciler, çocuklar ve gençler ile karikatüristler, “Ustalar seni, sen de ustaları çiz” adlı çizim atölyesinde buluşacaklar.

Ali Fuat Süer, Hikmet Aksoy, Oğuz Demir, Hicabi Demirci, Coşkun Göle, Luc Descheemaeker (Belçika), Köksal Çiftçi ile Almanya’dan Erdoğan Karayel ve Hayati Boyacıoğlu gibi karikatür dünyasının tanınmış isimleri Çukurova Karikatür Festivali’ne katılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Daha iyi, daha güzel, daha etkileyici ve daha çarpıcı bir festival olsun diye 10 ay önce festival hazırlıklarına başladık. Festivali çocuklarla açacağız, kadınlarla yürüyeceğiz, güzel ve renkli bir sürprizle noktayı koyacağız” dedi.
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