Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) tarafından bu yıl 11.si düzenlenen “Uluslararası Öğrenci Buluşması” etkinliği, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli salonu ve bahçesinde düzenlenen “11. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı İbrahim Tokgöz ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrenciler ile davetliler katıldı.

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı İbrahim Tokgöz, Kur-an’ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında yaptığı açıklamalarda derneğin kuruluş amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi. ÇUDER Başkanı İbrahim Tokgöz, bu yıl 11. sini düzenledikleri etkinliğin amacının “Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin tanışıp kaynaşmalarının yanı sıra ve farklı kültürleri tanımalarını sağlamak” olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, Türkiye’nin ve Adana’nın tanıtımına da katkı sağlayan uluslararası ölçekteki bu etkinliğin hayli önemli ve yararlı olduğuna dikkat çekti. Vali Demirtaş, "Bizler, kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. O medeniyet ki bünyesinde her dilden, her dinden, her renkten milyonlarca insanı, sulh ve selametle gölgelendirmiş; mazlumların sığınağı, zalimlerin korkulu rüyası olmuştur. Onun ardından hükmettiği coğrafyalarda maalesef kan, gözyaşına karışmıştır. Bugün de millet olarak, etrafımızdaki onlarca yangına, başımıza musallat edilen yerli ve yabancı bir yığın hain tertibe rağmen, sarp bir kale misali dimdik ayaktayız. Üzerimize oynanan her oyunu bozma, atalarımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkma azminde ve kararlılığındayız. Millet ve devlet olarak misyonumuzun farkındayız. Biliyoruz ki sadece gönül coğrafyamızın değil; tüm dünyanın, tüm dünya mazlumlarının ve mağdurlarının gözleri, aziz ve asil milletimizin üzerindedir. O sebeple kültürümüzün, inancımızın bizlere yüklediği kutsi vazifeyi layıkıyla yerine getirecek; şefkat ve merhamet medeniyetini yeryüzünde yeniden tesis edeceğiz" dedi.

Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler, evrensel kardeşlik bilincinizle, modern dünyayı tanıyan yapınızla, farklılıklara gösterdiğiniz müsamaha ile gönüllü medeniyet elçiliği yapmaktasınız. Renkleriniz, lisanlarınız, yaşam biçimleriniz, dininiz, kültürünüz farklı olabilir. Önemli olan istikametinizdir; ortak insani değerler çizgisinde birleşmeyi başarabilmenizdir. Buradan aynı sofraya oturmuş, kader ve gönül birlikteliği yapmış, beraber ağlayıp beraber gülmüş, aynı duaya el açmış kardeşlerimin çehrelerine baktığımda geleceğin dünyasının bugünden daha sevecen, daha iyiliksever, daha barışçıl, daha mutlu, daha huzurlu olacağına olan inancımın katlandığını belirtmeliyim. Bugün bu salonda bu umut tablosunun mimarı olan ÇUDER’in 100 ülkeden şehrimize eğitim görmek maksadıyla gelen iki bini aşkın uluslararası öğrenciye din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeden yaptığı ev sahipliğini takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Yapılan faaliyetlerle ülkeler arasındaki sınırların ortadan kaldırılması, kardeşlik ve dostluk köprülerinin inşa edilmesini önemsiyorum. Misafir öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizi tanımaları ve mezun olup ülkelerine döndüklerinde, gönüllerinin bir köşesinde Türkiye sevdasının kalması bizim için türlü gayretin üzerindedir"

Vali Mahmut Demirtaş’ın, konuşmasının ardından etkinlik, açılan stantlardaki yöresel ürünlerin tanıtımı, farklı ülkelere mensup öğrencilerin sergiledikleri dans, şarkı, şiir dinletileri ve ikramlar eşliğinde renkli görüntülerle sürdü.