Üniversite öğrencileri ve akademisyenler kan bağışında bulundu

Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde “Kampüsün kanında hayat var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Çukurova Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenler, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

‘Ulusal Kan Temini Projesi’ kampanyasında ülkenin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılayı’na kurum, kuruluş ve kişilerin desteği artarak devam ediyor.

Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin ev sahipliğinde “Kampüsün kanında hayat var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Çukurova Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kızılay Kulüpleri’nin gönüllü ve sürekli bağışçıları bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen üç günlük program kapsamında öğrenciler ile akademisyenler kan ve kök hücre bağışlarında bulundu.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerindeki muhtaç insanların barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan kurum gönüllülerine teşekkür etti. Yıl boyunca çağrılarına hiçbir karşılık beklemeden destek veren hayırseverlerin yaptıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Saygılı, “Türk Kızılay’ı sizler gibi yardım etmeyi seven yürekli nice insanlar sayesinde 150 yıldır bütün insanlığa hizmet ediyor”dedi.

Kan bağışı için sıraya giren öğrencileri tebrik eden Saygılı, “Bu genç yaşınızda insanların hayatına güzel dokunuşlar yapıyorsunuz. Ben de sizler gibi bir gönüllü olarak bunun verdiği manevi hazzı tarif edemiyorum. İnsanlara iyilik yaptıkça, birilerinin yüzünü güldürdükçe mutlu oluyorsunuz ve daha büyük şevkle çalışmaya devam ediyorsunuz” diye konuştu.

Üniversitelerde Kızılay Kulüpleri’nin kurulması ve desteklenmesi önemli bir konu olduğunun altını çizen Saygılı, “Ülkemizin sivil toplum hareketlerine ihtiyacı var; çağdaş medeniyetler de zaten bunu gerektiriyor. Bu anlamda Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile diğer rektörlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yoğun ilgi gören kampanyanın sonunda Ramazan Saygılı; Çukurova Üniversitesi Kızılay Kulübü Başkanı Selin Özyalçın, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kızılay Kulübü Başkanı Berkan Baysal ve üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.