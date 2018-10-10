ADANA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:40

"UYUMA"yla uyuşturucu ticareti anında polise bildirilecek

Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı yapıldı.

'UYUMA'yla uyuşturucu ticareti anında polise bildirilecek
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Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı yapıldı.

Toplantıda Tütün ve Mücadele Faaliyetleri ile İçişleri Bakanlığı’nın “UYUMA” projesi gündeme geldi. İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA Projesi" sayesinde vatandaşlar, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla polise bildirebilecek. Buna göre, geliştirilen uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı uzmanlarının imzasını taşıyor. İçişleri Bakanlığınca yakın zamanda kullanıma sunulan uygulama, vatandaşlarca akıllı telefonlara AppStore ve PlayStore’ den yüklenebilecek. Uygulamayı telefonuna indiren kullanıcı, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacak. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliğinin kesinlikle gizli tutulacağı uygulamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce verilen bilgiye göre, ilerleyen zamanlarda uygulamaya fotoğraf ve video gibi özelliklerde eklenerek suçluya daha kolay ulaşım sağlanacağı bildirildi.
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