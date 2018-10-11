ADANA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 14:41

Vali Demirtaş: “Adana, Lezzet Festivali coşkusuna hazır”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçen yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gören Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.Geçen yıl ilki düzenlenen Adana Lezzet Festivali, 12 Ekim Cuma günü saat 15.00’te başlayıp...

Vali Demirtaş: 'Adana, Lezzet Festivali coşkusuna hazır”
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçen yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gören Adana Lezzet Festivali’nin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Geçen yıl ilki düzenlenen Adana Lezzet Festivali, 12 Ekim Cuma günü saat 15.00’te başlayıp 13 Ekim Cumartesi ve 14 Ekim Pazar günleri arasında devam edecek. Festivalin, renkli etkinliklere sahne olacağını ve tam bir "şölen" havasında gerçekleşeceğini belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yerli ve yabancı tüm lezzet tutkunlarını bir kez daha festival coşkusunu yaşamaya çağırdı.

Vali Demirtaş, lezzet festivalinin düzenleneceği Merkez Park’taki alanda kurulan çadırları ve stantları incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, bu yıl çok daha zengin içerikli olan Adana Lezzet Festivali ile kentin yemek kültürünü ve eşsiz lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Festival kortej yürüyüşü ve festival mangalının yakılmasıyla başlayacak

Adana Lezzet Festivali, 12 Ekim Cuma günü saat 15.00’te bando eşliğinde gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival açılış mangalının yakılmasıyla sürecek olan festival, cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca düzenlenecek olan gastronomi şovları, paneller, söyleşiler, fotoğraf sergileri, eğitim seminerleri, hasat gezileri, Seyhan Nehri üzerinde flyboard, lazer, havai fişek gösterileri, yemek atölyeleri faaliyetleri, stant gezileri, yerli ve yabancı gurmeler ile festivalin misafir ülkesi olan Çin başta olmak üzere dünyaca ünlü şeflerin yerel ve ulusal basın röportajları ile devam edecek.
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