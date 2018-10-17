Vali Demirtaş: 'Bağımlılıkla mücadelede her birey yer almalı'

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu personelinin görevi olmadığını, her bireyin bu mücadelede yer alması gerektiğini söyledi.Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu personelinin görevi olmadığını, her bireyin bu mücadelede yer alması gerektiğini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü yetkililerince ve Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu tarafından sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş, bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunların başında, bağımlılık ve bağımlılıkla mücadelenin geldiğini bağımlılık denildiğinde konunun sadece madde ve uyuşturucu bağımlılığı ile sınırlandırılmasının diğer bağımlılık alanlarının gözden kaçmasına da sebep olduğunu belirtti.

İlk ve öncelikli mücadele alanının madde ve uyuşturucu bağımlılığı olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, sigara, tütün, alkol, kumar bağımlılığı ve son dönemde yaygınlaşan teknoloji bağımlılığının da üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu başlıkları olduğunu ifade etti. Vali Demirtaş, bağımlılık yapan maddelerin tümünden vatandaşı, özellikle genç neslimizi uzak tutmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Demirtaş, bağımlılıkla mücadelenin en önemli başlığını uyuşturucu ile mücadelenin oluşturduğunu belirterek, “Mücadelemiz; ekiminden üretimine, bulundurulmasından alım-satım ve kullanımına kadar pek çok alanı kapsıyor. Tüm bu alanlarda polisimizle, jandarmamızla, istihbarat birimlerimizle yoğun bir mücadele yürütüyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığımızın 100 günlük eylem planında da yer alan, yüzde yüz yerli imkanlarla hazırlanan mobil uygulama olan “UYUMA” sayesinde vatandaşların tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan narkotik polislerine bildirileceğini hatırlatan Demirtaş, “Gelen ihbar, narkotik birimlerimizce o konuma en yakın polis ekibine yönlendirilecek ve polisimizin ivedilikle olaya müdahalesi sağlanacak. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Müftülüğümüzün vatandaşlarımızı bağımlılık konusunda bilinçlendirici faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesinin elzem olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Medyanın da bu konuda en önemli paydaşlarımızdan biri olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu personelinin görevi olmadığını, her bireyin bu mücadelede yer alması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

"Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplantısı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.