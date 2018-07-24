ADANA:
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24 Temmuz 2018 Salı 11:35

Vali Demirtaş: "Basın mensuplarının gösterdiği çabayı takdir ediyorum"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, basın mensuplarının çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı takdir ettiğini belirtti.

Vali Demirtaş: 'Basın mensuplarının gösterdiği çabayı takdir ediyorum'
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, basın mensuplarının çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı takdir ettiğini belirtti.

Vali Demirtaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak, bireylerin haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının en başında basının geldiğini belirterek, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, toplumun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı da daha fazla önem kazanmıştır. Bu sebepledir ki; yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının toplumu tarafsız ve objektif aydınlatmasındaki önemi, her geçen gün artmaktadır. Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte, toplum ile devlet arasında köprü olarak, her mevsim ve iklim şartlarında durmaksızın, gerektiğinde hayatlarını tehlikeye atarak, görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, mesajında daha sonra şunları kaydetti:

“Türk basınında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için basın mensuplarının göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor, basınımızın bugüne gelmesinde emekleri geçen ve ebediyete intikal eden basın mensuplarına da Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın yıldönümünde ülkemizde ve ilimizde faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajans temsilcilerimiz ve tüm basın çalışanlarının bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, basın mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”
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