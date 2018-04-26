ADANA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:51

Vali Demirtaş: "Çocukların her alanda yetişmesi için önemli atılımlar yapılıyor"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, güçlü bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan çocukların her alanda en iyi şekilde yetişmesi için devletin önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın...

Vali Demirtaş: 'Çocukların her alanda yetişmesi için önemli atılımlar yapılıyor'
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, güçlü bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan çocukların her alanda en iyi şekilde yetişmesi için devletin önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporu geniş kitlelere yaymak, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve dünya çapında sporcu yetiştirmek amacıyla hazırlanan projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hayati Koca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ve ilgili diğer yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, güçlü bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan çocukların her alanda en iyi şekilde yetişmesi için devletin önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Toplantı, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ne yönelik yapılan çalışmaların değerlendirmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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