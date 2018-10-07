Vali Demirtaş dizi setlerinde

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte çekimleri Adana’da gerçekleştirilen "Yeni Gelin" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizilerinin setlerini ziyaret etti.Beğeniyle izlenen dizilerdeki karakterlere hayat veren sanatçılar...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte çekimleri Adana’da gerçekleştirilen "Yeni Gelin" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizilerinin setlerini ziyaret etti.

Beğeniyle izlenen dizilerdeki karakterlere hayat veren sanatçılar ve yapımcılarla sohbet eden Vali Demirtaş, Adana’nın tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı tüm çekim ekibine teşekkür etti.

Ziyaretleri sırasında Adana’nın adeta doğal bir film platosu olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, sinema, kültür ve sanat faaliyetlerinin ulusal ölçekte artarak sürmesini diledi ve Adana Valiliği olarak bu tür projeleri daima destekleyeceklerini belirtti.