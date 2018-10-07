ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 15:09

Vali Demirtaş dizi setlerinde

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte çekimleri Adana’da gerçekleştirilen "Yeni Gelin" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizilerinin setlerini ziyaret etti.Beğeniyle izlenen dizilerdeki karakterlere hayat veren sanatçılar...

Vali Demirtaş dizi setlerinde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte çekimleri Adana’da gerçekleştirilen "Yeni Gelin" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizilerinin setlerini ziyaret etti.

Beğeniyle izlenen dizilerdeki karakterlere hayat veren sanatçılar ve yapımcılarla sohbet eden Vali Demirtaş, Adana’nın tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı tüm çekim ekibine teşekkür etti.

Ziyaretleri sırasında Adana’nın adeta doğal bir film platosu olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, sinema, kültür ve sanat faaliyetlerinin ulusal ölçekte artarak sürmesini diledi ve Adana Valiliği olarak bu tür projeleri daima destekleyeceklerini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku