Vali Demirtaş: 'Emekçilerimiz her türlü takdiri hak ediyor'

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, işçilerin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, adına yakışır şekilde barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma içinde kutlayabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, işçilerin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, adına yakışır şekilde barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma içinde kutlayabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Vali Demirtaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkelerin ve toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarında, ‘emek ve alın teri’ kavramlarının, önemini ve gerekliliğini insanlık tarihi boyunca muhafaza ettiğini belirtti.

Emeğin ve alın terinin bir sonucu olan üretimin kazanımlara dönüşmesinin, toplumun refahını arttırdığı gibi ekonominin de her alanda gelişip kalkınmasını sağladığını ifade eden Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

"On binlerce çalışanın kadrolarına kavuştuğu taşeron yasasında olduğu gibi son yıllarda işçi ve emekçilerimizin haklarının güvence altına alınmasında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde önemli çalışmalar yapan devletimizin ve hükümetimizin belirlediği kalkınma hedeflerine ulaşmakta çok önemli katkılar sunan, ülkemizin üreterek büyüyüp gelişmesi yolunda alın teri döken tüm emekçilerimiz her türlü takdiri hak etmektedir. İşçilerimizin ve tüm emekçilerimizin bu anlamlı günü, adına da yakışır şekilde barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışma içinde kutlayabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtiyor, daha güzel ve daha müreffeh bir gelecek yolunda ter akıtan, çaba sarf eden ülkemiz ve tüm dünya emekçileri ile ailelerinin, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum.”