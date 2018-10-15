Vali Demirtaş: 'Gelecek yıl çok daha iyisini yapacağız'

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve yoğun ilgi gören "Adana Lezzet Festivali" sona erdi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, üç gün boyunca renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan festivale katılarak destek veren tüm kişi ve kuruluşlara emeklerinden...

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve yoğun ilgi gören "Adana Lezzet Festivali" sona erdi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, üç gün boyunca renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan festivale katılarak destek veren tüm kişi ve kuruluşlara emeklerinden dolayı teşekkür etti, gelecek yıl çok daha iyisini yapacaklarını söyledi.

Vali Demirtaş, narenciye hasat töreninin ardından eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte geldiği Merkez Park’taki festival alanında oluşturulan platformda, alanı dolduran vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında, festivali her yıl çok daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacaklarını belirtti. Vali Demirtaş, teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Adanalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum bu üç günde bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm Adanalı hemşehrilerime sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Festivalin bu yıl gördüğü yoğun ilgi benim geleceğe yönelik umutlarımı artırıyor. İnşallah biz Adana’yı hem ülkemize hem de tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtacağız. Adana’yı bir ’marka şehir’ haline getirmeye kararlıyız. Bunu, siz değerli Adanalı hemşehrilerimizle birlikte başaracağız. Festivalimizin son günü dolayısıyla, bu etkinlikte emeği geçen tüm işletmelere teşekkür ediyorum. Gerçekten üç gündür çok güzel ve fedakar bir şekilde, bizlerle birlikte sizlere hizmet etmeye çalıştılar. Yanı sıra sponsor firmalarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, festival yürütme kurulu üyelerimize, stantları ve çadırları kuran firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Festivalimizi, gelecek yıl çok daha güzel bir şekilde yapma gayreti içinde olacağımızı şimdiden ifade ediyorum.”

Vali Mahmut Demirtaş, konuşmasının ardından vatandaşların alkış ve sevgi gösterileri arasında şef Ergün Kurt’a plaket verdi.

Adana Lezzet Festivali"nin son günü, Vali Mahmut Demirtaş’ın, stantları gezmesi ve vatandaşlarla sohbet etmesiyle son buldu.