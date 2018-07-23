Vali Demirtaş, ikinci 500’e giren firmaları kutladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nde ikinci 500’e giren şirket yöneticilerini kutladı.Vali Demirtaş, AOSB’deki KYK Yapı Kimyasalları, Arseteks Tekstil ve Limkon Gıda’yı ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nde ikinci 500’e giren şirket yöneticilerini kutladı.

Vali Demirtaş, AOSB’deki KYK Yapı Kimyasalları, Arseteks Tekstil ve Limkon Gıda’yı ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Vali Demirtaş’a, bu ziyaretlerinde AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve AOSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin eşlik etti.

Vali Demirtaş, AOSB Başkanlığı ziyaretinde, Adana’nın sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere her alanda çok daha iyi noktalara ulaşması için kentin tüm dinamikleri ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Ekonomik kalkınmada sanayinin önemine değinen ve AOSB’nin, Adana için çok önemli yere sahip olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, İstanbul Sanayi Odası’nın, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 2017 yılı listesine giren AOSB’deki firmaları da kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de, Vali Demirtaş’a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, bölgenin faaliyetleri ve yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.