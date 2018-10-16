ADANA:
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16 Ekim 2018 Salı 15:56

Vali Demirtaş, Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi alanında incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle ithalatın önemli ölçüde azalacağını ve Türkiye’nin döviz cari açığının azalacağını söyledi.Vali Demirtaş, Rönesans Holding tarafından...

Vali Demirtaş, Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi alanında incelemelerde bulundu
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle ithalatın önemli ölçüde azalacağını ve Türkiye’nin döviz cari açığının azalacağını söyledi.

Vali Demirtaş, Rönesans Holding tarafından Ceyhan’da yapılması planlanan "Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi"nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Rönesans Endüstri, Yatırımlar Direktörü Ateş Evren Ayral, Rönesans Sağlık, Yatırım, İş Geliştirme Direktörü Öncü Apaydın, Sonatrach Yönetim, İş Geliştirme Müdürü Radia Remache ile Sonatrach Yönetim, Mühendislik Grup Başkanı Fethi Hassaine, incelemeleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş’a, bölgede kurulması planlanan endüstriyel tesisler, üretilecek ürünler, hammadde anlaşmaları, kullanılacak teknoloji ve istihdam konularında ayrıntılı bilgiler verdiler.

Sanayi Bakanlığı’nca da desteklenen "Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi" oluşturma çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, "Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi"nin faaliyete geçmesiyle, ithal edilen ürünlere yönelik ithalatın önemli ölçüde azalacağını, böylece Türkiye’nin döviz cari açığının da azalacağına dikkat çekti.

Vali Demirtaş, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan bu tür yatırımların daima destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
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