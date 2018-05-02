ADANA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:49

Vali Mahmut Demirtaş, Yeni Hamam’da incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde bulunan ve Musabalıoğlu Mustafa Bey tarafından 1720 yılında yaptırıldığı tahmin edilen Yeni Hamam’ın restorasyon çalışmaları sonucunda aldığı çehreyi yerinde...

Vali Mahmut Demirtaş, Yeni Hamam'da incelemelerde bulundu
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde bulunan ve Musabalıoğlu Mustafa Bey tarafından 1720 yılında yaptırıldığı tahmin edilen Yeni Hamam’ın restorasyon çalışmaları sonucunda aldığı çehreyi yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes’in de katıldığı inceleme gezisinde Vali Mahmut Demirtaş, restorasyon kapsamında yapılan işler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Restorasyon çalışmalarının önemine değinen Vali Demirtaş, Adana’nın bir tarih kenti olması nedeniyle, içerisinde birçok zenginliği barındırdığını ifade etti. Tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı ve korunması hususunda yapılacak çalışmaları önemsediklerini dile getiren Vali Demirtaş, Adana’nın kültür ve turizm potansiyeline katkılar sunacak bu tarz çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yapılan incelemelerin ardından Vali Demirtaş’ın Yeni Hamam ziyareti sona erdi.
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