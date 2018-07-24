ADANA:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:05

Vatani görevini yapan kısa dönem erler yemin etti

Adana’da vatani görevini yapan kısa dönem erler törenle yemin etti.Vali Mahmut Demirtaş, Adana İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan kısa dönem erlerin yemin törenine katıldı.Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın...

Vatani görevini yapan kısa dönem erler yemin etti
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Adana’da vatani görevini yapan kısa dönem erler törenle yemin etti.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan kısa dönem erlerin yemin törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve askerlerin yemin etmesiyle başlayan törende bir konuşma yapan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, eğitimlerini başarı ile tamamlayan askerlerin, jandarma teşkilatının bir mensubu olmak için yemin ettiklerini söyledi.

Askerlerin ailelerine de seslenen Yalçın, evlatlarını askere gönderen anne ve babaların yaşamış oldukları gururu birlikte paylaştıklarını vurguladı.

Kısa dönem erlerin yemin töreni, Jandarma Alay Komutanlığına ilk gelen ve eğitim, spor ile atışlarda dereceye giren askerlere ödüller verilmesinin ardından, askerlerin tören geçişiyle son buldu.

Daha sonra aileleriyle buluşan askerler hasret gidererek, sevenleriyle kucaklaştı.

Vali Mahmut Demirtaş burada yaptığı açıklamada, çok ulvi bir görevi yerine getiren askerleri tebrik ettiğini söyledi.

Ülkenin ve devletin bekası, milletin huzur ve güvenliğini canı pahasına koruyan tüm şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Vali Demirtaş, kahraman gazileri şükranla andığını dile getirdi.

Vali Demirtaş, yemin ederek askerlik görevini yerine getiren Mehmetçikleri kutlayıp, yaşamlarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.
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