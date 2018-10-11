ADANA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:37

"Yarınlara Geç Kalmadan" izleyiciyle buluşuyor

Adana Devlet Tiyatrosu, “Yarına Geç Kalmadan”ı 23 Ekim’de izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.Aile içi şiddeti, madde bağımlılığını, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin, nerede hata...

'Yarınlara Geç Kalmadan' izleyiciyle buluşuyor
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Adana Devlet Tiyatrosu, “Yarına Geç Kalmadan”ı 23 Ekim’de izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Aile içi şiddeti, madde bağımlılığını, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin, nerede hata yaptığını anlatan oyun, Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyircisiyle buluşacak.

Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen’in yazdığu, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gökhan Doğan’ın yönettiği oyunda, Didem Alesoy, Dilber Çilem Güngör, Dilek Dokumacı, Eda Altunkara, Gülistan Kılıç, Gülsüm Uçkan, Hakan Akyüz, M. Burak Erol, Nazlı Köymen, Osman Çiçek, Ozan Sargın, Ömer Bertan, Özgür Küçüköner, Recep Kekil, Tuğba Sükmen, Ercan Uslu, Gürcan Alğan ve Vahit Yöney rol alıyor
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