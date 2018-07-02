Yumurtalık Kiteboard Festivali nefes kesti

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin işbirliğinde organize edilen Yumurtalık Kiteboard Festivali hem karada, hem denizde renkli görüntüler oluşturdu.Adana’nın turizm merkezi Yumurtalık ilçesi, en popüler ekstrem sporlardan...

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin işbirliğinde organize edilen Yumurtalık Kiteboard Festivali hem karada, hem denizde renkli görüntüler oluşturdu.

Adana’nın turizm merkezi Yumurtalık ilçesi, en popüler ekstrem sporlardan kiteboard (uçurtma sörfü) tutkunlarının nefes kesen yarışlarına sahne oldu. Haylazlı sahilinde 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Yumurtalık Kiteboard Festivali’nde 100 sporcu, rüzgar ve dalgalarla adeta dans etti. Adrenalin tutkunlarının akın ettiği görkemli festival hem karada, hem denizde rengarenk görüntüler oluşturdu.

Yumurtalıkta görsel şölen

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesi’nin destekleriyle, Çukurova Kiteboard Akademi’nin ev sahipliğinde organize edilen Yumurtalık Kiteboard Festivali’nde yarışlar Formula Kite Hydrofil, Twintip Slalom ve Extrem Team disiplinlerinde gerçekleştirildi. Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Formula Kite Heydrofil ve Slalom Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları da festival kapsamında yapıldı.

Festivalde, Twintip Slalom’da Kadınlarda Bilge Öztürk, Erkeklerde Ejder Günyol, U-15’de Poyraz Aksakal, Gençlerde Mert Küçükler, Masterlarda Ejder Günyol birinciliği kazandı. Kite Hydrofil’de Kadınlarda Bilge Öztürk, Erkeklerde Sinan Tekinel, Masterlarda Ejder Günyol şampiyonlukları elde etti. Extrem Team yarışlarında da Akgün Baba, Kai Teknoloji, Team Birinci şeref kürsüsüne çıkan ekipler oldu. Yumurtalık Kiteboard Festival Yarışı’nda ise Armağan Ersolak, Ejder Günyol, Hanzos Bicegas ilk üç dereceye elde etti.

Şeref kürsüsüne çıkan sporcuların ve takımların ödüllerini Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik takdim etti.