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22 Temmuz 2018 Pazar 11:01

Yüreğir Belediyesi Adanalıları ev sahibi yapıyor

Yüreğir Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi’nde yaptırılan 644 sosyal konuttan 177’si açık ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı.Konut satışları 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde...

Yüreğir Belediyesi Adanalıları ev sahibi yapıyor
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Yüreğir Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi’nde yaptırılan 644 sosyal konuttan 177’si açık ihale yöntemiyle satışa çıkarıldı.

Konut satışları 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan, 644 adet sosyal konut inşaatının Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olduğunu belirterek, "Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak yaptığımız 644 adet sosyal konutun kuralarını geçtiğimiz aylarda çekmiştik. Kura ile hak sahibi olan vatandaşlarımızın bir kısmı bu haklarından vazgeçtiler. Biz de vazgeçilen konutları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle açık arttırma usulü ile satacağız. Bu konutlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvurabilirler" dedi.

"Uygun fiyata satacağız"

Dar gelirli vatandaşların da konut sahibi olmaları için çalıştıklarını ve kar amacı gütmeden konutları verdiklerini, Yüreğir’de kent yaşamına uygun projeler üretip yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü kent durumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çelikcan, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır. Hem de ilçemizin modern ve yaşanılabilir alanlara kavuşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Atakent Mahallesi’nde yapılan konutlar 91.64 metrekare brüt alana sahip ve 135.000 TL muhammen bedelle satışa çıkacak. Konutların içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu, kreş ve 55 dönümlük park var.
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