Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: “Çiftçi kredide alternatifsiz bırakılmamalı”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin kredi kullanımında alternatifsiz bırakılmaması gerektiğini belirterek, her sektörde olduğu gibi bankacılıkta da tekelin oluşmasının bir takım olumsuzlukları da beraberinde...

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin kredi kullanımında alternatifsiz bırakılmaması gerektiğini belirterek, her sektörde olduğu gibi bankacılıkta da tekelin oluşmasının bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini bildirdi.

Doğan, 2018’in ilk günü itibariyle geçerli olan, tarımsal üretime düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin yürürlüğe konulan karar uygulamada yaşanan aksaklıklar yüzünden çiftçiyi yeterince rahatlatmadığını söyleyerek, “Çiftçilerimiz, Ziraat Bankası’ndan sübvansiyonlu kredi kullanmak istedikleri zaman, önlerine çıkan yıldırıcı prosedürlerden şikayetçi. Biz de çiftçimize fayda sağlamak amacıyla tarafımıza iletilen bu şikayetleri yetkililere ulaştırmak istiyoruz’’ dedi.

YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, hükümetin tarımsal faaliyetleri desteklemek adına düşük faizli kredinin yolunu açmasının çiftçinin önce yüzünü güldürdüğünü sonra süreç içinde yaşanan olumsuzlukların herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Sübvansiyonlu kredinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi’nin tek elinde olmasının olumsuzluklara yol açtığını dile getiren Doğan, rekabetin oluşmamasının çiftçinin bankadan aldığı hizmeti zayıflattığını kaydetti. Doğan, "Ziraat Bankası’nın yüzde 4’le özel bankaların neredeyse 10 puan altında bir faizle kredi vermesi çiftçimizin önünü açacakken, belgesel işlemlerle, bankanın öne sürdüğü yorucu prosedürler, çiftçiyi tekrar özel bankalarla çalışmaya yöneltiyor’’ şeklinde konuştu.

Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin kendilerine yakın yerlerdeki şubelerle çalışamadığına, bankadan aldıkları hizmetin yeterli olmadığına, birçok çiftçinin kullandıkları kredilere erken kapama yapıp, özel bankalara yöneldiğine vurgu yaptı.

“Hükümet, banka, kooperatif ve çiftçi sırt sırta vermeli’’

Doğan, çiftçi kuruluşu temsilcisi olarak hükümetten bu konudaki taleplerini de dile getirerek, “Öncelikle Ziraat Bankası’nın tekeline son verilmelidir. Çünkü çiftçi sayısız prosedürler ve çıkarılan zorluklar nedeniyle mağdur olmaktadır ve devletimizin çiftimize sunduğu kredi avantajlarından mahrum kalmaktadır. Bu nedenle ya başka devlet bankaları aracılığıyla da uygun kredi imkanı sağlanmalı ya da özel sektör devreye girerek çiftçiyi mağdur eden rekabete son verilmelidir” diye konuştu.