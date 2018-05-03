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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:18

Yüreğir’de Bilim Şenliği

Yüreğir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi’nde ’Yüreğir Bilim Şenliği’ düzenleyecek.Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 9 Mayıs Çarşamba günü açılışı yapılacak olan Yüreğir Bilim...

Yüreğir'de Bilim Şenliği
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Yüreğir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi’nde ’Yüreğir Bilim Şenliği’ düzenleyecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 9 Mayıs Çarşamba günü açılışı yapılacak olan Yüreğir Bilim Şenliği’ne bütün vatandaşları davet etti. Çelikcan, Yüreğir Bilim Şenliği’nde bilim şov, bilim atölyesi, bilim oyunları, NASA ile canlı bağlantının kurulacağı astronomi gecesi ve planetaryum gösterimi yapılacağını söyledi.

Tüm etkinlerin ücretsiz olacağını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir Belediyesi, TÜBİTAK, Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Teknokent ve Türk Hava Kurumu ile işbirliği yaparak Yüreğir Bilim Şenliğini gerçekleştireceğiz. Yüreğir’de ilki gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği 4 gün sürecek” dedi.

Türk Hava Kurumu Yüreğir Şubesi’nin açılacağı ve motorlu yamaç paraşütü gösterisinin de gerçekleştirileceği etkinlikte havacılık branşlarında mini seminerler verilecek.

Yüreğir Bilim Şenliği 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.
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