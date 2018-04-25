ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:20

Yüreğir’e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor

Yüreğir Belediyesi ilçeye Osmanlı Selçuklu mimarisi tarzında kına konağı yaptırıyor.Yavuzlar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inşaat halindeki tesisi meclis üyeleri ile gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Yüreğir Belediye Başkanı...

Yüreğir'e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yüreğir Belediyesi ilçeye Osmanlı Selçuklu mimarisi tarzında kına konağı yaptırıyor.

Yavuzlar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inşaat halindeki tesisi meclis üyeleri ile gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan, inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu ve parkın Cumhuriyet Mahallesi’nde önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu Mimarisi ile yaptığımız kına konaklarında yapacaklardır. Yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise soğuktan ve çamurdan kurtulacaklardır. En önemlisi ise sokaklardaki gürültü kirliliği ortadan kalkacaktır. Mutlu günlerini nezih ortamlarda yaşayacaklardır. Yüreğirli vatandaşlarımızı her şeyin en iyisine layıktır’’ şeklinde konuştu.

Yapılan yüzme havuzu ile kanallarda boğulma oranının azalacağını belirten Çelikcan, ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir’de yeşil alanları hızla çoğalttık. Çoğaltmaya da devam ediyoruz. Yapılan parklarda çocuklarımız güvenle oynayacaklardır. Yapılan tesislerden bütün vatandaşlarımız faydalanacaktır’’ diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku