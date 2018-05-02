ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:11

Yüreğirli muhtarlardan ASKİ’ye ziyaret

Yüreğir ilçesindeki mahalle muhtarları Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yüreğir ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili istişare edildi.Muhtarlar...

Yüreğirli muhtarlardan ASKİ'ye ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yüreğir ilçesindeki mahalle muhtarları Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yüreğir ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili istişare edildi.

Muhtarlar ASKİ’ye gerçekleştirdikleri ziyarette yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, yatırımlarından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü’ye ve ASKİ çalışanlarına teşekkür ettiler.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da özellikle 2014 yerel seçimlerinden sonra sadece kırsal bölgelere değil merkez ilçelere de ciddi yatırımların yapıldığını belirterek, “Gece gündüz demeden, oy kaygısı gütmeden vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bizler muhtarlarımızı çok önemsiyor ve bizimle yaptıkları istişareleri ve sorunları mutlak çözüme kavuşturuyor ya da kavuşturmak adına çaba sarf ediyoruz. Başkanımızın Adana’ya verdiği sözü biliyor ve bu sorumlulukla çalışıyoruz. ’Adana’da bir şey değişecek, her şey değişecek’ sözü yerde kalmayacak. Yüreğir ilçemize de alt yapı yatırımlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecek” dedi.

Muhtarların mahallelerine dair istek ve şikayetlerini not alarak ilgili daire başkanlarına talimat veren Oprukçu, “El ele vererek sorunsuz Adana ve sorunsuz Yüreğir’i hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Oprukçu, ziyaret sonunda muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku