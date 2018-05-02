Zahit Alüminyum, TurkeyBuild İstanbul Fuarı’nda ürünlerini tanıtacak

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) üretim yapan Türkiye’nin en büyük entegre tesislerinden Zahit Alüminyum, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek TurkeyBuild Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılacak.8-12...

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) üretim yapan Türkiye’nin en büyük entegre tesislerinden Zahit Alüminyum, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek TurkeyBuild Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılacak.

8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan birçok ülkeden firmaların iş ve işbirliği fırsatlarını yakalamak için stant açtığı yapı fuarında 80 binin üzerinde ziyaretçi, ürün, hizmet ve yeni teknolojilerle buluşuyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde “Aluminance” ve “Vetrina” markaları ile alüminyum profil ile kompozit panel, “Zahit” markası ile alüminyum profil, “Solarfield “markası ile gün ışığını elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik güneş paneli üretimi yapan Zahit Alüminyum, yapı fuarında yeni ihracat ve yatırım potansiyellerini araştıracak.

İsrail, Irak, Avusturya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Romanya, Tunus, Avusturya, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Kosova, Polonya, İtalya, Cezayir, Türkmenistan, Kıbrıs, Gürcistan ve Hollanda’ya ihracat yapan Zahit Alüminyum, fuar kapsamında yerli ve yabancı alım heyetleriyle ikili iş görüşmelerinde bulunacak.

Türkiye’nin en parlak 100 şirketi listesinde yer alan Zahit Alüminyum yapı fuarında, 7 nolu salonda, 432 nolu stantta Yangına Dayanıklı Doğrama Serisi’nin yanı sıra mimari sistem profilleri, endüstriyel profiller, kompozit paneller, fotovoltaik solar paneller, fotovoltaik solar sistem profilleri ve çerçevelerinden oluşan ürünlerinin tanıtımını yapacak.