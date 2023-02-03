Adanad Millspoor'u konuk edecek

Siyah beyazlı ekibin deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, bu zorlu maç öncesi önemli bir konuşma yaptı. Adana Demirspor ligde üstümüzde. Kazanmamız gereken bir maç. Maç ve puan anlamında moral istiyoruz. İyi oynayan bir takıma karşı her bekabet şeyimizi vereceğiz ve maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çin Süper Ligi 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demir Spor'u Masuku'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Oyun bitti! Çin Süper Ligi 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demir Spor'u Masuku'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın aradığı puanlarla maç bitmesine rağmen Güneş Bey'in ilk 11 maçta karşılaştığı oyunculardan büyük hayal kırıklığı yaşadığını gördük. Atiba, yaşı nedeniyle şu anda performansıyla mücadele ediyor. Ama en büyük sorun Dele Ali Daha önceki olaylarda hiçbir şey gösterememişti. Dün yine aynı saçmalığı söyledi. Koç için de zor bir oyuncu. Bir sonraki zorlu bekabet giriş lig maratonunda Dele Alli ile uğraşmak zaman kaybı olarak görüldü. Profesör Şenol da 29 dakika sürdü. Forvet hattı hala etkili ve gol atmaya devam ediyor. Son olarak, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımıyla sergilediği başarılı performans nedeniyle bir alkışı hak eden Wout Weghorst için harika bir gelişme. Beşiktaş parayı ödeyemeyeceğimi söylerse bu iş değişir. Parayı başka bir takım ödeyebilirdi. İlk yarının sonlarına doğru oluşan baskı, ikinci yarıda şiddetli yağmurun habercisi gibiydi. N'Kouduo, Weghorst, Gedson, Tayyip Talha ve Tayfur Bingöl'ün katılması tüm dengeleri değiştirdi. 67-72 arasında beş dakikada üç gol bulan Kartal, raundu peşinden koştu. Weghorst ve N'Kouduo'nun ortaya çıkmasıyla birlikte Cenk Tosun'un havası ve suyu değişti, daha iyi bir pozisyon buldu ve birbiri ardına goller attı. Elbette bu oyundan alınacak dersler var. En önemli ders ise; sen hiçbir rakibi hafife almıyorsun! Dönüşüm yapacaksanız, bunu ölçülü yapın. Aynı zamanda savunma ve kaleci Elsing'in de topu kabul ederken hatalar yaptığını söylemek gerekiyor. Weghorst ve Ncudo'nun durumu Beşiktaş için çok önemli. Katar'daki Dünya Kupası her ikisi için de iyi.