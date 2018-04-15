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26 Nisan 2018 Perşembe 16:34

15 Temmuz Gazisi Tuğgeneral Davut Ala Adıyaman’da

15 Temmuz’da, darbeci askerlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Tuğgeneral Davut Ala, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yla bir araya geldi.15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında kışlasında darbeci askerlerle...

15 Temmuz Gazisi Tuğgeneral Davut Ala Adıyaman'da
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15 Temmuz’da, darbeci askerlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Tuğgeneral Davut Ala, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yla bir araya geldi.

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında kışlasında darbeci askerlerle çatışmaya girerek vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, yakın akrabası olan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret ederek Adıyaman hakkında bilgiler aldı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Nurullah Naci Kalkancı, Tuğgeneral Davut Ala’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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