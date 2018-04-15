15 Temmuz Gazisi Tuğgeneral Davut Ala Adıyaman’da

15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında kışlasında darbeci askerlerle çatışmaya girerek vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, yakın akrabası olan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret ederek Adıyaman hakkında bilgiler aldı.

15 Temmuz’da, darbeci askerlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Tuğgeneral Davut Ala, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yla bir araya geldi.

15 Temmuz’da, darbeci askerlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Tuğgeneral Davut Ala, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yla bir araya geldi.15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında kışlasında darbeci askerlerle...

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