ADIYAMAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:02

24 derslik okulun yapım çalışmalarına başlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 9 Milyon TL’ye mal olacak olan 24 derslik okulun temel atma öncesi çalışmalarına başlanıldı.Yavuz Sultan Selim Mahallesinde 5 bin 600 metre karelik alana temeli atılacak olan 24 derslikli ilkokulun 1...

24 derslik okulun yapım çalışmalarına başlandı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 9 Milyon TL’ye mal olacak olan 24 derslik okulun temel atma öncesi çalışmalarına başlanıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesinde 5 bin 600 metre karelik alana temeli atılacak olan 24 derslikli ilkokulun 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, temel atma öncesi çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, ülkenin geleceği açısından eğitimin önemine değinerek, “ İlçemizdeki okullaştırma oranını yüzde 100’e çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde senelerde ilçemizde tekli eğitim sistemine geçebileceğiz. Okulumuzun tamamlanmasıyla birlikte Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden öğrencilerimiz civar okullara gitmeyecek. 24 derslikli modern okulumuzda eğitimlerini tamamlayabilecek” diye konuştu.
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