ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:13

3. Çevreyolunda yabani otlar temizleniyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki 3. Çevreyolunda bulunan refüjlerde yeşeren yabani otlarla ilgili çalışma yaptı.Yaklaşan yaz mevsimi öncesi park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını...

3. Çevreyolunda yabani otlar temizleniyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki 3. Çevreyolunda bulunan refüjlerde yeşeren yabani otlarla ilgili çalışma yaptı.

Yaklaşan yaz mevsimi öncesi park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjlerde ve kaldırımlarda ortaya çıkan yabani otlar temizleniyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku