3. Çevreyolunda yabani otlar temizleniyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki 3. Çevreyolunda bulunan refüjlerde yeşeren yabani otlarla ilgili çalışma yaptı.Yaklaşan yaz mevsimi öncesi park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını...

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki 3. Çevreyolunda bulunan refüjlerde yeşeren yabani otlarla ilgili çalışma yaptı.

Yaklaşan yaz mevsimi öncesi park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjlerde ve kaldırımlarda ortaya çıkan yabani otlar temizleniyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.