300 Yataklı hastanenin yapım ihalesi 8 Ağustosta yapılacak

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yapım ihalesinin 8 Ağustosta olacağını belirtti.Halihazırda, Adıyaman ve ilçeleri genelinde sağlık alanında son yıllarda yapılan yatırımlar tarihte...

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yapım ihalesinin 8 Ağustosta olacağını belirtti.

Halihazırda, Adıyaman ve ilçeleri genelinde sağlık alanında son yıllarda yapılan yatırımlar tarihte görülmemiş bir şekilde katlanıp devam ettiğini söyleyen Aydın, “Adıyaman özellikle sağlık alanında son on altı yılda yapılan yatırımlarla her geçen gün herkesin gıpta ile baktığı bir noktada olmaya devam etmektedir.

Her alanda ve özellikle sağlık hizmetleri kapsamında milletvekili arkadaşlarımızla beraber takip ve gayretlerimiz olanca hızıyla devam etmektedir. Yapılan verimli çalışmalar neticesinde bir bir somut adımlar atılarak, Adıyamanımızın ve ilçelerinin sağlık yatırımlarıyla beraber, her türlü gereksiniminin giderilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Projelerin hızlandırılmasının yanı sıra aciliyet ve önem arz eden tüm gereksinimlerinin karşılanması için de hızla sonuç almaktayız” dedi.

Yapılacak olan hastanenin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan tarafına yapılacağını söyleyen Aydın, “ 55 Bin metre karalik arsaya, yatak kapasitesi herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan 360’a çıkabilecek şekilde, 300 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi yapılacaktır.

Toplam 84 Bin 829 metre kara kapalı alana sahip olan 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yapım ihalesi 8 Ağustos 2018’de yapılacak.

Yeni yapılacak kadın doğum hastanesi ile şu anki erişkin hastalara hizmet veren hastanemiz fiziksel olarak alttan birbirine bağlanacak olup hastaneye ek olarak Tıp Fakültesi başta olmak üzere sağlık ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin eğitim göreceği morfoloji binası ve her iki hastanedeki personel çocuklarına yönelik Kreş de inşa edilecektir.

Hastanenin içinde 27 yataklı Anne Oteli ve 4 yataklı Gebe Oteli, hastane üzerinde helikopterlerin iniş yapabileceği helipet sahası bulunacaktır.

Yine, Türkiye’de ilk kez bir kadın doğum ve çocuk hastanesinde olacak şekilde 12 yataklı onkoloji merkezi hastane bünyesinde hizmete açılacak olup; bu merkezde ilk kez LINAC cihazı ile radyoterapi uygulanacaktır.

Türkiye’de çok az sayıdaki devlet hastanesinde bulunan tüp bebek merkezinin açılmasıyla hastalarımız başka illere gitmeyecek; tam tersi il dışından birçok hasta şifa bulmak amacıyla ilimize gelecektir.

Giriş ve bodrum katlarıyla birlikte 9 kat olacak hastanede Adıyaman’da ilk kez riskli gebelerin takip edildiği Perinatal Merkez ve kadın doğum hastanelerine yönelik 12 yataklı erişkin yoğun bakım servisi açılacak. böylelikle yüzde 67 oranında azalan il dışı sevkimiz daha da azalmış olacaktır.

Ayrıca kadın doğum hastanemizde yine ilk kez açılacak 20 yataklı SDL odası sayesinde hem mahremiyetin hem de konforun en üst seviyede olduğu doğumlar gerçekleştirilebilecektir.

Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’a, tüm milletvekilli arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" diye konuştu.