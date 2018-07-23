ADIYAMAN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:55

707 Kişilik işe 6 bin 153 kişi başvurdu

Adıyaman’da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda 5 ay süreyle istihdam edilecek 707 kişilik işe 6 bin 153 kişi başvurdu.Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kura çekimine, Adıyaman İl Milli...

707 Kişilik işe 6 bin 153 kişi başvurdu
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Adıyaman’da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda 5 ay süreyle istihdam edilecek 707 kişilik işe 6 bin 153 kişi başvurdu.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kura çekimine, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik, İşkur görevlileri, noter görevlileri ile başvuruda bulunan adaylar katıldı.

Noter tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde başvuruda bulunan 6 bin 153 kişi kişiden, 707 kişi il, ilçe, belde ve köylerde bulunan okullarda görev yapacak.
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