Adıyaman’da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda 5 ay süreyle istihdam edilecek 707 kişilik işe 6 bin 153 kişi başvurdu.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen kura çekimine, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik, İşkur görevlileri, noter görevlileri ile başvuruda bulunan adaylar katıldı.Noter tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde başvuruda bulunan 6 bin 153 kişi kişiden, 707 kişi il, ilçe, belde ve köylerde bulunan okullarda görev yapacak.