ADIYAMAN:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:32

Aday adayı Özet Başkan Kutlu’yu ziyaret etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti aday adayı olan...

Aday adayı Özet Başkan Kutlu'yu ziyaret etti
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti aday adayı olan Dişhekimi Osman Özet Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti. Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu aktaran Osman Özet, "Bu şehir için taş üstüne taş koymuş herkesten Allah razı olsun. Mevlam inşallah bizlere de bu mübarek şehre siyasi mecrada da hizmet edebilme mutluluğunu yaşatır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kutlu ise, ziyaretlerinden dolayı aday adayı Osman özet’e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.
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