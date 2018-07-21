ADIYAMAN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:49

Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu’nun acı günü

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun babası Dursun Kutlu (90) son yolculuğuna uğurlandı.Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun babası ve Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatta kalan son iki talebesinden birisi olan Dursun Kutlu’yu...

Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu'nun acı günü
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Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun babası Dursun Kutlu (90) son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun babası ve Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatta kalan son iki talebesinden birisi olan Dursun Kutlu’yu çok sayıda kişi ebediyete uğurladı. Yaşlılığa bağlı olarak evinde hayatını kaybeden Dursun Kutlu’nun cenazesi İkindi Namazının ardından Yeni Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Helallik istendikten sonra kılınan cenaze namazının ardından Dursun Kutlu, aile mezarlığında defnedildi. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, cenaze namazına gelenlerin taziye dileklerini kabul etti.

Cenaze namazına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Jandarma Garnizon Komutanı Albay Ercan Atasoy, Bediüzzaman Said Nursi’nin son talebesi Hüsnü Bayram, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı.
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