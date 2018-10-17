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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:55

Adıyaman Belediyesi Adıyaman’ı İstanbul’da tanıtacak

Adıyaman Belediyesi, 18-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günlerinde Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunacak.18-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan, Adıyaman Tanıtım Günlerinde...

Adıyaman Belediyesi Adıyaman'ı İstanbul'da tanıtacak
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Adıyaman Belediyesi, 18-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günlerinde Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunacak.

18-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan, Adıyaman Tanıtım Günlerinde Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ı anımsatan materyallerle Yenikapı Etkinlik Alanında yerini alacak.

Huzur ve barış kenti Adıyaman’ın kültürünü, tarihini ve doğasını İstanbul’da bulunan yerli ve yabancı turistlere tanıtmak için broşürler hazırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunacak olan Adıyaman Belediyesi, açacağı stant ile 4 gün boyunca Adıyaman merkez ve ilçelerindeki değerleri tanıtacak.

Yenikapı etkinlik alanındaki program ile ilgili bilgi veren belediye görevlileri, “18 Ekim Perşembe günü saat 14.00’da TBMM Başkanımız Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri için hazırlıklarımız tamamlayarak, Yenikapı etkinlik alanında yerimizi aldık. Tüm İstanbul’da yaşayan yerli ve yabancı vatandaşlarımızı, Adıyaman’ın güzelliklerini yakından tanımaya davet ediyoruz” diye konuştu.
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