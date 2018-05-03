ADIYAMAN:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:14

Adıyaman Belediyesi camilerde temizlik çalışması yaptı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezindeki camilerde genel temizlik çalışması yapıldı.Yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri...

Adıyaman Belediyesi camilerde temizlik çalışması yaptı
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Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezindeki camilerde genel temizlik çalışması yapıldı.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde bulunan camilerde rutin olarak sürdürülen çalışmalara yaklaşan 11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi ağırlık verdiklerini belirtti. Müdürlük yetkilileri, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ibadethane temizleme aracıyla il merkezindeki tüm cami, cemevi, taziye evi ve Kuran kurslarında temizlik çalışması yapıyoruz. Ramazan ayı öncesi de yoğunlaştırdığımız bu çalışmalarımızı bayrama kadar sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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