ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:59

Adıyaman Belediyesi harfane grubundan konser

Adıyaman Belediyesi tarafından Sanat Sokağında açılan Kitap Fuarı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Kalesi önünde bulunan Sanat Sokağında bir hafta süreyle devam eden Kitap Fuarı...

Adıyaman Belediyesi harfane grubundan konser
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Belediyesi tarafından Sanat Sokağında açılan Kitap Fuarı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Kalesi önünde bulunan Sanat Sokağında bir hafta süreyle devam eden Kitap Fuarı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23-29 Nisan tarihleri arasında kitapseverleri konuk eden fuar dolayısıyla Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı harfane grubu tarafından konser verildi.

Program boyunca birbirinden güzel türküleri davetliler için seslendiren harfane grubu üyeleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku