Adıyaman Belediyesi harfane grubundan konser

Adıyaman Belediyesi tarafından Sanat Sokağında açılan Kitap Fuarı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Kalesi önünde bulunan Sanat Sokağında bir hafta süreyle devam eden Kitap Fuarı...

Adıyaman Belediyesi tarafından Sanat Sokağında açılan Kitap Fuarı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Kalesi önünde bulunan Sanat Sokağında bir hafta süreyle devam eden Kitap Fuarı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

23-29 Nisan tarihleri arasında kitapseverleri konuk eden fuar dolayısıyla Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı harfane grubu tarafından konser verildi.

Program boyunca birbirinden güzel türküleri davetliler için seslendiren harfane grubu üyeleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.