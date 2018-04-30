Adıyaman Belediyesi Konservatuvarında mezuniyet töreni

Adıyaman Belediyesi Konservatuarında çeşitli branşlarda eğitim gören 300 öğrenci sertifikalarını Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun elinden aldı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yıl yüzlerce öğrenciye eğitim vererek Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırmayı amaçlayan belediye konservatuvarında sertifika heyecanı yaşandı. 2017-2018 eğitim yılında keman, bağlama, gitar, ney, resim, satranç, tiyatro ve piyano dallarında eğitim gören 300 kursiyerin sertifikaları düzenlenen törende takdim edildi. Programda yaptığı konuşmada tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Kutlu, şu ana kadar binlerce öğrencinin tiyatro, resim, halk oyunları ve çalgı aletlerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı dalda eğitim gördüğü konservatuvarın oldukça verimli olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Kutlu, “Konservatuvarımızın kuruluş amacı, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi gençlerimize ulaştırmaktır. Bunun için her yıl 15 ila 20 arasında branşta, uzman hocalarımız nezaretinde eğitimler veriliyor. Oldukça başarılı olan konservatuvarda emek veren tüm hocalarımıza teşekkür, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 2017-2018 güz dönemi kursundan mezun olan kursiyerlerin sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.