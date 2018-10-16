ADIYAMAN:
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16 Ekim 2018 Salı 13:42

Adıyaman Belediyesi’nden bayanlara diyetisyen hizmeti

Adıyaman Belediyesi tarafından bayanlara yönelik hizmetlerin başında gelen AKSEM’lerde, talep eden bayanlara diyetisyen hizmeti verilmeye başlandı.Adıyaman Belediyesi bünyesinde Altınşehir, Yavuz Selim, Bozbey ve Bahçelievler Mahallelerinde...

Adıyaman Belediyesi'nden bayanlara diyetisyen hizmeti
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Adıyaman Belediyesi tarafından bayanlara yönelik hizmetlerin başında gelen AKSEM’lerde, talep eden bayanlara diyetisyen hizmeti verilmeye başlandı.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde Altınşehir, Yavuz Selim, Bozbey ve Bahçelievler Mahallelerinde hizmet veren Adıyaman Kadın Eğitim Spor Merkezi (AKSEM)’de diyetisyen hizmeti verilmeye başlandı.

Her yıl binlerce bayanın spor yapma imkanı bulduğu AKSEM’ler aracılığıyla bayanlara çeşitli yenilikler sunmaya devam eden Adıyaman Belediyesi’nin son hizmeti hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, her merkezde uzman diyetisyenler öncülüğünde çalışmaların başladığını müjdeledi.

Dündar, “Adıyaman Belediyesi olarak ilimizde bay, bayan, çocuk ve gençlere yönelik sportif hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Halkımızın daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için üzerine düşen görevi yerine getiren Belediyemiz, halkımızın vücut sağlığına katkı sunmak ve yine halkımızın boş zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla AKSEM’lerden faydalanan bayanların için diyetisyen hizmeti de vermeye başladı. Ücretsiz verilen bu hizmetten yararlanmak isteyen bayanların kayıt yaptırarak yararlanabileceği bu hizmetimiz tüm merkezlerimizde verilecek. Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’nun talimatlarıyla gerçekleştirilen bu hizmetimiz halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AKSEM’lerden yararlanan bayanlar ise Adıyaman Belediyesi’nin son yeniliğinden oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya ve diğer yetkililere teşekkür etti.
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