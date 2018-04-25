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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32

Adıyaman Belediyespor - MYK Hentbol: 22-21

Hentbol Süper Ligi’nin son haftalarına yaklaşılırken kendi evinde MYK Hentbolu ağırlayan Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı rakibini 22-21 mağlup etti.Taraftarının büyük desteğiyle başlayan ve rakibi karşısında etkili oyun ortaya koyan...

Adıyaman Belediyespor - MYK Hentbol: 22-21
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Hentbol Süper Ligi’nin son haftalarına yaklaşılırken kendi evinde MYK Hentbolu ağırlayan Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı rakibini 22-21 mağlup etti.

Taraftarının büyük desteğiyle başlayan ve rakibi karşısında etkili oyun ortaya koyan Adıyaman Belediyespor, son dakikaya kadar başa baş süren maçtan 22-21 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Kulüp Başkanı Aykut Dündar, ilk kez çıktıkları Süper Lig’i istedikleri yerde bitirmek üzere olduklarını dile getirerek, sezon boyunca terlerinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularına, teknik heyete ve her zaman yanlarında olan taraftarlarına ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

Ligde şu anda 20 puanla 7. sırada bulunan Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı, gelecek hafta oynanacak olan ligin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
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