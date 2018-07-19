ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:39

Adıyaman Çölyak Derneği yönetimi Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Adıyaman’da, yakın zaman önce kurularak faaliyete geçen Adıyaman Çölyak Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye nezaket ziyaretinde bulunuldu.Dernek Başkanı...

Adıyaman Çölyak Derneği yönetimi Rektör Gönüllü ile bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’da, yakın zaman önce kurularak faaliyete geçen Adıyaman Çölyak Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Salih Gültoplayan derneğin faaliyetlerinden ve hizmet alanlarından bahsetti. Adıyaman’daki çölyak hastalarını bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirten Başkan Gültoplayan, "İlk ziyaretimizi ilimizin ilim yuvası olan üniversitemiz ve değerli Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye yaptık. Derneğimiz hakkında bilgi verip görüş alışverişinde bulunduk. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Rektör Gönüllü ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel hizmetlere imza atacaklarını düşündüğüm Çölyak Derneği yöneticilerine başarılar diliyorum. Bizleri ziyaret ederek mutlu ettiler. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar diliyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku