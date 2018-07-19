Adıyaman Çölyak Derneği yönetimi Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Adıyaman’da, yakın zaman önce kurularak faaliyete geçen Adıyaman Çölyak Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye nezaket ziyaretinde bulunuldu.Dernek Başkanı...

Adıyaman’da, yakın zaman önce kurularak faaliyete geçen Adıyaman Çölyak Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Salih Gültoplayan derneğin faaliyetlerinden ve hizmet alanlarından bahsetti. Adıyaman’daki çölyak hastalarını bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirten Başkan Gültoplayan, "İlk ziyaretimizi ilimizin ilim yuvası olan üniversitemiz ve değerli Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye yaptık. Derneğimiz hakkında bilgi verip görüş alışverişinde bulunduk. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Rektör Gönüllü ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güzel hizmetlere imza atacaklarını düşündüğüm Çölyak Derneği yöneticilerine başarılar diliyorum. Bizleri ziyaret ederek mutlu ettiler. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar diliyorum” diye konuştu.