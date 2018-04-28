Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformundan 1 Mayıs açıklaması

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramıyla alakalı basın açıklaması yapıldı.Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Eğitim- Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet...

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramıyla alakalı basın açıklaması yapıldı.

Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Eğitim- Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren, herkesi 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlamaya davet ettiklerini vurguladı.

Ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler emeği ile bu ülkeyi var edenlerin 1 Mayıs’ta buluştuğunu söyleyen Dağdeviren, “1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını, Adıyaman’da binlerin katılımı ile kutlamak için hazırlıklarını tamamladığımızı belirtmek isteriz.

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlere emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için buluşuyor. Miting, Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünde saat 13.00’da olacaktır” diye konuştu.