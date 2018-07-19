Adıyaman girişinde bakım çalışmaları

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişinde bulunan çiçeklik alanlarda temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında...

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin girişinde bulunan çiçeklik alanlarda temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren görevliler, şehrin girişinde yer alan çiçeklik alanlarda sürdürülen çalışmalar neticesinde çiçekliklerin temizlenip, bakımının yapıldığını dile getirdi. Görevliler, bakım ve temizlik çalışmalarının süreceğini belirtti.