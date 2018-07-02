Adıyaman merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezili 2 ilde yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman ve Mersin ilinde FETÖ/PDY örgütünün eğitim, esnaf ve mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda R.K., A.K., H.Ç., ve E.G., isimli 4 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan R.K’nin Erzurum’un Horasan ilçesi imamı, H.Ç. ve E.G’nin ise ihraç edilen öğretmen, A.K’nin ise Adıyaman’ın Besni ilçesi mütevelli heyeti üyesi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.